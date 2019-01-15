Посол Армении в США Варужан Нерсисян вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу

Посол Республики Армения в Соединенных Штатах Америки (резиденция в Вашингтоне) Варужан Нерсисян 11 января 2019 года вручил свои верительные грамоты президенту США Дональду Трампу. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook посольство Армении в США.

Посол, приветствуя президента Трампа от имени президента, премьер-министра и народа Армении, отметил, что для него большая честь и ответственность представлять Армению в Соединенных Штатах в этот важный период.

В ходе краткой беседы на церемонии вручения верительных грамот президент Трамп и посол Нерсисян подчеркнули важность шагов, направленных на расширение двусторонних отношений в различных сферах.

Собеседники подчеркнули роль армянской общины в укреплении дружбы между двумя странами.