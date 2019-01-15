Китайский аппарат "Чанъэ-4" , который ранее совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, успешно осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на лунной поверхности. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, аппарат во вторник отправил фотографии с биологической испытательной нагрузки.

Фотографии показывают, что на имеющихся семенах хлопка уже появились почки. Это означает, что "Чанъэ-4" осуществил первый в истории человечества биологический эксперимент на поверхности Луны.