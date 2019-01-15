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Известна дата выборов председателя Совета попечителей ЕГУ


Утвержденный премьер-министром Армении новый состав Совета попечителей ЕГУсозовет свое первое заседание 22-го января. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Студсовета ЕГУ, член Совета попечителей ЕГУ Давид Апоян.

По его словам, они получили официальное оповещение об этом. Первое заседание Совета попечителей ЕГУ состоится в 11:00 22-го января, тогда же состоятся выборы председателя и секретаря Совета попечителей ЕГУ.


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