Опрос: деятельность Трампа на посту президента не одобряют 55% американцев

Больше половины американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

Как следует из опроса, 55% не одобряют деятельность Трампа, а 43% - одобряют. Это самый низкий уровень одобрения деятельности Трампа за последний год, отметили организаторы исследования.

Опрос проводился на прошлой неделе после того, как Трамп в телеобращении к стране из Овального кабинета Белого дома призвал к усилению мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и потребовал от Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. В опросе приняли участие 1500 американцев. Степень погрешности опроса оценивается в плюс-минус 2,5%.