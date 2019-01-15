Никол Пашинян высказался о разнице между прежними и нынешними властями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает недопустимыми попытки затронуть его семью. По его словам, это направлено на то, чтобы показать, будто в стране ничего не изменилось. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Он возмущен реакцией на возвращение его сына домой, в отпуск, после шести месяцев службы. Премьер напомнил, что по закону Армении, все солдаты имеют на это право, отслужив шесть месяцев.



Сенсацией и поводом для обсуждений становится и то, если члены семьи Пашиняна заходят в магазин, тратят деньги, к примеру 20, 30 или 50 тысяч (около 110 долларов).

"В публикациях все сводится к тому, что и у республиканцев и у действующих властей есть два уха, два глаза, рот и нос. Следовательно в стране ничего не изменилось. Это делается, чтобы показать, что изменения, произошедшие в Армении, бессмысленны. Особое место занимает агиткампания против моей семьи и моих соратников", - сказал Пашинян.



"Говорят, в стране ничего не изменилось! Ничего, оказывается, не изменилось! Так же, как и республиканцы едят хаш, носят одежду. Когда премьер ездит на велосипеде – это плохо, позор, на вертолете – тоже, он должен ездить на осле, так будет быстрее", - сказал Пашинян.

Затем премьер решил напомнить, чем отличаются действующие и прежние власти - не грабят народ и Армению. Это "изменение изменений", о котором все долго мечтали, добавил Пашинян. Действующие власти выбраны народом, и они принадлежат народу.

Премьер отметил, что не будет ногтями держаться за власть, в случае, если почувствует что это не нужно народу. "Сегодня мы от политической революции делаем наш шаг к экономической", - сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не позволит некоторым силам подпортить имидж их власти, и поэтому он запустил новый формат общения с населением страны тет-а-тет. Пашинян также сообщил, что запускает новый формат общения с населением страны, который будет носить ежемесячный характер под названием "Беседа с гражданином".