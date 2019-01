В США в результате ДТП на дорогу вылилось 13,3 тыс. литров шоколада

Прицеп-цистерна в результате аварии перевернулась в понедельник около города Флагстафф (штат Аризона), в результате чего на проезжую часть вылилось около 13,3 тыс. литров жидкого шоколада. На его уборку понадобилось порядка четырех часов. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило управление общественной безопасности Аризоны.

"Река шоколада блокирует движение транспорта в западном направлении по трассе I-40 восточнее Флагстаффа. Автоцистерна, перевозившая 13,3 тыс. литров шоколада, перевернулась", - уточнило ведомство в своем Twitter.

ДТП не повлекло к ранению водителей. Причиной аварии стала неисправность сцепления автомобиля и прицепа с цистерной.

There is a river of chocolate blocking/flowing in the westbound lanes of I-40 at milepost 211, east of Flagstaff. A tanker truck carrying 40-thousand gallons of liquid chocolate rolled over. This will be a sweet cleanup! pic.twitter.com/G03eVdNQZD