В Канаде 35 школьников госпитализированы из-за отравления угарным газом
35 учеников и 8 сотрудников начальной школы в Монреале были госпитализированы в результате отравления угарным газом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал CTV.
По его данным, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления. Всего было эвакуировано около 300 человек.
Состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.
- 10:32 В Канаде 35 школьников госпитализированы из-за отравления угарным газом
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