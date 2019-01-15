В Канаде 35 школьников госпитализированы из-за отравления угарным газом

35 учеников и 8 сотрудников начальной школы в Монреале были госпитализированы в результате отравления угарным газом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал CTV.

По его данным, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления. Всего было эвакуировано около 300 человек.

Состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.