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В Канаде 35 школьников госпитализированы из-за отравления угарным газом


35 учеников и 8 сотрудников начальной школы в Монреале были госпитализированы в результате отравления угарным газом. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал CTV.

По его данным, причиной распространения газа стала неисправность системы отопления. Всего было эвакуировано около 300 человек.

Состояние госпитализированных детей и сотрудников школы стабильно.

 

 




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