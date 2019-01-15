Президент Франции Эмманюэль Макрон направится во вторник в нормандский город Гран-Буртерульд, чтобы открыть национальные дебаты по социально-экономическим вопросам. Они проводятся в соответствии с обещанием, данным главой государства движению "желтых жилетов", выступающих за повышение уровня жизни, ограничение роста цен и налогов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным газеты Le Figaro, на встречу с президентом, которая пройдет во второй половине дня, приглашены мэры французских городов. Начинающиеся дебаты призваны подвести итоги протестных акций, продолжающимися в стране уже два месяца и предложить решение проблем, против которых выступают "желтые жилеты".

В воскресенье вечером президент Франции обнародовал письмо к соотечественникам, в котором рассказал о целях и задачах дебатов. Макрон указал, что в ходе дискуссий, которые будут продолжаться в течении двух месяцев до 15 марта, не может быть запретных тем. Он сам предложил вынести на повестку 35 вопросов, главным образом социально-экономического характера. В их числе вопросы налогообложения, демократии, экологии и иммиграции, включая возможность введения ежегодных иммиграционных квот.

Дебаты организуются на специальной платформе в интернете. На ней все граждане смогут высказать свое мнение по самым острым вопросам. По заверению властей, дискуссии пройдут "в обстановке прозрачности и объективности".

Национальные дебаты - одна из мер, анонсированных Макроном в ответ на протесты движения "желтых жилетов" против роста налогов и падения уровня жизни.

Манифестации, проходящие в стране с 17 ноября, отразились не только на экономике страны, но и на повседневной жизни ее граждан. По данным французских туроператоров, поток иностранных путешественников в самый пик сезона - Рождество и Новый год - значительно сократился.