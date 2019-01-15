CNN: Трамп направил письмо Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Письмо было вручено лично Ким Чен Ыну. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров двух стран по вопросу денуклеаризации.

Источник не раскрывает содержание послания Трампа.

12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.

2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном, скорее всего, состоится в январе или феврале 2019 года.