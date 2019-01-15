NYT: свыше 30 тыс. учителей сотен школ Лос-Анджелеса начали забастовку

Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в понедельник начали забастовку. Это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

По ее информации, учителя требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

В 2017-2018 годах зарплата школьного учителя в Калифорнии достигала $75 тыс. в год. Данный средний показатель по стране составлял около $59 тыс.

По данным издания, забастовка затрагивает порядка 500 тыс. школьников. Школы продолжают работу, так как городские власти на время акции протеста наняли дополнительный персонал. Большинство родителей, однако, решили оставить своих детей дома.