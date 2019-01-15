Правительство Мэй потерпело поражение в Палате лордов в связи со сделкой по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и ее правительство потерпели вечером в понедельник сокрушительное поражение в Палате лордов - верхней палате парламента - в связи со сделкой по Brexit за сутки до принципиального голосования по соглашению между Лондоном и Брюсселем в Палате общин. Как сообщается в Twitter Палаты лордов, пэры в соотношении 321 голосов против 152 проголосовали в поддержку предложения лейбористского парламентария Анджелы Смит, в котором выражалось сожаление по поводу условий правительственной сделки и формата будущих отношений с ЕС.

Таким образом, оппозиция одержала победу над правительством с преимуществом в 169 голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Предложение баронессы Смит также содержало призыв к депутатам Палаты общин "решительно отвергнуть" возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон. Оно было принято верхней палатой, в составе которой доминируют противники Brexit, по итогам трехдневных парламентских дебатов.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение британских законодателей, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Во вторник в Палате общин британского парламента пройдет принципиальное голосование, во время которого депутаты нижней палаты должны будут либо одобрить достигнутую правительством сделку по Brexit, либо отвергнуть ее. По расчетам политических экспертов, последний вариант представляется почти неизбежнымляется почти неизбежны