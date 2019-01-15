Европейские индексы - 14-01-19

МОСКВА, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.29% и составил 10855.91 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.39% и составил 4762.75 пункта, британский FTSE снизился на 0.91% и составил 6855.02 пункта, а российский RTSI снизился на 0.14% и составил 1147.16 пункта.