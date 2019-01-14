Президент Армении встретился с наследным принцем Абу Даби, заместителем главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль- Нахайяном

Находящийся с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах президент Республики Армения Армен Саркисян в Абу Даби встретился с наследным принцем Абу Даби, заместителем главнокомандующего Вооружёнными силами ОАЭ Шейхом Мохаммедом бин Зайдом Аль-Нахайяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Поблагодарив за тёплый приём, Президент Саркисян сказал: «Начало отношениям Армении и Объединённых Арабских Эмиратов было положено во времена Вашего отца, светлой памяти Президента ОАЭ Шейха Зайда бин Султана Аль-Нахяна. Нам очень дороги налаженные между нашими странами и народами тёплые отношения, и мы готовы их развивать и расширять».

В ходе тёплой и непосредственной беседы Президент Армен Саркисян и наследный принц Шейх Мохаммед бин Зайд Аль-Нахайян обсудили весь спектр армяно-эмиратских отношений, в деле стимулирования нынешних темпов торгово-экономического взаимодействия подчеркнули важность работы межправительственной комиссии, которая, по их мнению, является благоприятной площадкой для взаимного изучения рынков, реализации выгодных инвестиций в разных сферах, а также для наблюдения за ходом реформ и нововведений, происходящих в экономической сфере обеих стран.

Подчеркнув существующий в торгово-экономической сфере большой потенциал, Президент Саркисян счёл перспективными возможности сотрудничества в особенности в сферах сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, химической промышленности, информационных и телекоммуникационных технологий.

Отметив, что Армения рассматривает Объединённые Арабские Эмираты в качестве важного узла ведущего к региону Залива и другим странам, Армен Саркисян сказал, что Армения в свою очередь может быть для Объединённых Арабских Эмиратов мостом к странам и рынкам СНГ и ЕАЭС.

Президент Саркисян и Шейх Мохаммед бин Зайд Аль-Нахайян говорили также о большом потенциале имеющегося сотрудничества в сферах культуры, науки и образования, туризма. Для того, чтобы сделать контакты между народами двух дружественных стран более частыми и повысить степень взаимного ознакомления собеседники подчеркнули важность активизации культурного взаимодействия, реализации совместных проектов.

Как сообщалось ранее, президент Республики Армения Армен Саркисян 14 января отправится с рабочим визитом в Объединённые Арабские Эмираты и одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

На открытии форума будут присутствовать более четырёх тысяч участников из разных стран мира, в том числе, руководители государств и правительств, дипломаты, политические и общественные деятели, крупные предприниматели.

«Неделя устойчивости Абу Даби» является авторитетной глобальной платформой, в рамках которой известные государственные, политические, общественные деятели, именитые эксперты, новаторы, представители крупных организаций представляют своё видение построения будущего, обсуждают основные социальные, экономические, технологические тенденции, которые формируют устойчивое мировое развитие. В этом году одной из основных тем «Недели устойчивости Абу Даби» будет объединение цифровизации и новейших технологий, создающиеся в результате этого новые возможности и решения, которые играют важную роль в обеспечении экономического роста, устойчивого развития и процветания.

В разные годы в рамках «Недели устойчивости Абу Даби» выступали Принц Уэльский Чарльз, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Король Нидерландов Виллем-Александр, бывший Президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генеральный Секретарь ООН Пан Ги Мун и другие.