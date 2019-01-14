Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост главы правительства Армении. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал интеграции в рамках Евразийского экономического союза", - приводится в сообщении выдержка из поздравительной телеграммы.

Медведев выразил надежду, что двустороннее сотрудничество в экономической, энергетической, транспортной, инфраструктурной и культурно-гуманитарной областях создаст благоприятные условия для реализации перспективных проектов и инициатив.