За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 131 случай преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 14 января сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 131 случай преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 23 случая приобретения имущества заведомо добытого преступным путем, 21 случай кражи личного имущества, 20 случаев причинения телесных повреждений, 18 случаев мошенничества, 7 случаев попытки незаконной оплаты, 6 случаев побоев, по 4 случая умышленного повреждения имущества и злоупотребления должностными полномочиями, по 3 случая квартирной кражи и обнаружения наркотиков, по 2 случая присвоения или растраты, незаконной вырубки деревьев, хулиганства, угрозы убийством, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, кражи государственного или общественного имущества, угона ТС, незаконного предпринимательства или лжепредпринимательства, фальшивомонетничества, киберпреступности, невыполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинских услуг либо медицинской помощи, причинения вреда имуществу путем мошенничества или злоупотребления доверием и нарушения неприкосновенности жилища.

Обнаружены 12 лиц, находящихся в розыске, еще 6 явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 лиц, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 6 случаев кражи личного имущества и 1 случай незаконной вырубки деревьев.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 30 ДТП: 3 человека погибли, 38 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.