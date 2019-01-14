Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот и.о. главы МИД Армении

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 14 января принял новоназначенного посла Туркменистана Мохаммедгельды Аязова в связи с вручением копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, исполняющий обязанности министра иностранных дел Мнацаканян поздравил посла Аязова с началом его дипломатической миссии в Армении.

Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении дальнейшему углублению и расширению армяно-туркменского сотрудничества в различных сферах, выразив уверенность, что новоназначенный посол внесет существенный вклад в этот процесс. В связи с этим собеседники двусторонне подчеркнули важность двусторонних встреч на разных уровнях и взаимных визитов высокого уровня. И.о. министра иностранных дел Армении и посол Туркменистана высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество на многосторонних платформах.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки, особо выделив развитие торгово-экономических отношений, углубление гуманитарных и культурных связей. В этом контексте была подчеркнута важность деятельности межправительственной экономической комиссии и межпарламентской группы дружбы, а также регулярных консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении представил новоназначенному послу происходящие в Армении последние внутриполитические события.

Собеседники также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов. Исполняющий обязанности министра Мнацаканян представил подходы и приоритеты Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.