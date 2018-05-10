Предстоящие на 15 января мероприятия
21:10, Январь 14, 2019
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- 21:53 За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 131 случай преступлений
- 21:44 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Никола Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
- 21:40 Умер создатель авиадвигателей Александр Саркисов
- 21:21 Посол Туркменистана вручил копии верительных грамот и.о. главы МИД Армении
- 21:10 Предстоящие на 15 января мероприятия
- 20:50 Принадлежавший Шарлю Азнавуру автомобиль будет выставлен на аукцион
- 20:43 Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран
- 20:36 Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 20:32 Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 20:12 Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
- 19:02 Для достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны: глава МИД Арцаха
- 18:49 Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрит вопрос о политзаключенных в Азербайджане
- 18:41 Рассматривающий ходатайство об освобождении под залог Роберта Кочаряна судья отказался брать самоотвод
- 18:10 Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта
- 18:02 Выборы заместителей председателя Национального Собрания Армении состоятся 15 января
- 17:59 Католикос Всех Армян поздравил Никола Пашиняна
- 17:58 Мэр Еревана призвал водителей не ездить на летних шинах
- 17:54 Мэй: соглашение по Brexit находится под угрозой из-за опасений британских депутатов
- 17:43 Премьер-министр Швеции направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:30 Суд в Южной Корее обязал выплатить компенсацию выжившим в крушении "Севоль"
- 17:21 Джиджи Хадид приняла участие в показе итальянской марки Prada в Милане
- 17:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-19
- 17:14 Азиатские индексы - 14-01-19
- 17:04 Ученые нашли способ лечения смертельно опасных форм рака
- 16:57 "Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате
- 16:53 Британский министр: экономика страны останется жизнеспособной после Brexit без сделки
- 16:45 В тюрьмах Азербайджана голодовку проводят 10 политзаключенных
- 16:42 Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
- 16:39 Семья Маргариты Тереховой просит о финансовой помощи в лечении артистки
- 16:36 Саак Саркисян назначен постоянным представителем Армении при ОЧЭС
- 16:32 МИД Ирана указал на неспособность ЕС запустить механизм обхода антииранских санкций
- 16:18 Армен Папикян назначен руководителем миссии Армении в ОБСЕ
- 16:17 Председатель НС Арцаха поздравил Арарата Мирзояна с избранием председателем НС Республики Армения
- 16:11 В Цахкадзоре будет проведен турнир “Волейбол на снегу”
- 16:08 Авет Адонц отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании
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