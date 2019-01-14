Принадлежавший Шарлю Азнавуру автомобиль будет выставлен на аукцион

Принадлежавший всемирно известному французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру автомобиль La Vanden Plas Princess будет выставлен на аукцион. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Le Figaro.

Аукцион состоится 7 февраля. Азнавур мало ездил на этом автомобиле 1966 года выпуска. Он находится в доме сестры Азнавура - палате Шато ле Бурдон.

Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года.