Принадлежавший Шарлю Азнавуру автомобиль будет выставлен на аукцион
Принадлежавший всемирно известному французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру автомобиль La Vanden Plas Princess будет выставлен на аукцион. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Le Figaro.
Аукцион состоится 7 февраля. Азнавур мало ездил на этом автомобиле 1966 года выпуска. Он находится в доме сестры Азнавура - палате Шато ле Бурдон.
Шарль Азнавур скончался 1 октября 2018 года.
- 20:50 Принадлежавший Шарлю Азнавуру автомобиль будет выставлен на аукцион
- 20:43 Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Иран
- 20:32 Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 20:12 Мэр Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
- 19:02 Для достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны: глава МИД Арцаха
- 18:49 Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрит вопрос о политзаключенных в Азербайджане
- 18:41 Рассматривающий ходатайство об освобождении под залог Роберта Кочаряна судья отказался брать самоотвод
- 18:15 Предстоящие на 15 января мероприятия
- 18:10 Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта
- 18:02 Выборы заместителей председателя Национального Собрания Армении состоятся 15 января
- 17:59 Католикос Всех Армян поздравил Никола Пашиняна
- 17:58 Мэр Еревана призвал водителей не ездить на летних шинах
- 17:54 Мэй: соглашение по Brexit находится под угрозой из-за опасений британских депутатов
- 17:43 Премьер-министр Швеции направил поздравительное послание Николу Пашиняну
- 17:30 Суд в Южной Корее обязал выплатить компенсацию выжившим в крушении "Севоль"
- 17:21 Джиджи Хадид приняла участие в показе итальянской марки Prada в Милане
- 17:16 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-19
- 17:14 Азиатские индексы - 14-01-19
- 17:04 Ученые нашли способ лечения смертельно опасных форм рака
- 16:57 "Аквамен" собрал $1 млрд в мировом прокате
- 16:53 Британский министр: экономика страны останется жизнеспособной после Brexit без сделки
- 16:45 В тюрьмах Азербайджана голодовку проводят 10 политзаключенных
- 16:42 Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
- 16:39 Семья Маргариты Тереховой просит о финансовой помощи в лечении артистки
- 16:36 Саак Саркисян назначен постоянным представителем Армении при ОЧЭС
- 16:32 МИД Ирана указал на неспособность ЕС запустить механизм обхода антииранских санкций
- 16:18 Армен Папикян назначен руководителем миссии Армении в ОБСЕ
- 16:17 Председатель НС Арцаха поздравил Арарата Мирзояна с избранием председателем НС Республики Армения
- 16:11 В Цахкадзоре будет проведен турнир “Волейбол на снегу”
- 16:08 Авет Адонц отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании
- 15:57 Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении
- 15:29 Фракция “Мой шаг” выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Лены Назарян
- 15:21 У фильма "Социальная сеть" может появиться продолжение
- 15:17 СМИ: ЕС направит кабмину Британии письмо с разъяснением позиции по ирландской границе
- 15:10 Парламентская фракция “Мой шаг” выдвинула на должность вице-спикера кандидатуру Алена Симоняна
16:43, 11.01.2019
Просмотрели 1159 раз Владельцы кафе, примыкающих к площади Свободы, получили из мэрии письма с предложением отказаться от части арендованных площадей
15:21, 11.01.2019
Просмотрели 1069 раз Мария Захарова квалифицировала случаи недопуска в Азербайджан граждан РФ армянского происхождения как грубое нарушение прав
11:36, 12.01.2019
Просмотрели 1069 раз На трассе Ереван-Эчмиадзин продолжаются акции протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна
19:17, 11.01.2019
Просмотрели 1060 раз Арсен Бабаян подал заявление об отставке
17:55, 11.01.2019
Просмотрели 1035 раз ССС подала ходатайство о продлении ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца