Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 января направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Никол Воваевич!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Премьер-министра Республики Армения!

Надеюсь, что, вновь заняв эту высокую и ответственную должность, Вы и руководимое Вами правительство продолжите делать все возможное для развития Республики Армения, усиления обороноспособности и обеспечения безопасности страны и народа, экономического прогресса, расширения и углубления триединства Армения – Арцах – Диаспора.

Уверен, что будут предприняты все необходимые меры для последовательного повышения совместными усилиями степени сотрудничества между двумя армянскими республиками и решения общих задач.

Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и новых достижений!»