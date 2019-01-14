Президент Республики Арцах направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Президент Республики Арцах Бако Саакян 14 января направил поздравительное послание премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:
«Многоуважаемый Никол Воваевич!
От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с назначением на должность Премьер-министра Республики Армения!
Надеюсь, что, вновь заняв эту высокую и ответственную должность, Вы и руководимое Вами правительство продолжите делать все возможное для развития Республики Армения, усиления обороноспособности и обеспечения безопасности страны и народа, экономического прогресса, расширения и углубления триединства Армения – Арцах – Диаспора.
Уверен, что будут предприняты все необходимые меры для последовательного повышения совместными усилиями степени сотрудничества между двумя армянскими республиками и решения общих задач.
Вновь поздравляю Вас и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и новых достижений!»