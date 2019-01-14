Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании президента Беларуси, в частности, говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Искренне поздравляю Вас с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами.

”.