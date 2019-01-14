Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну
20:32, 14 Январь, 2019
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании президента Беларуси, в частности, говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
Искренне поздравляю Вас с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Республики Армения.
Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами.Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту”.