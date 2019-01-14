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Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну


Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании президента Беларуси, в частности, говорится:

Уважаемый Никол Воваевич,

Искренне поздравляю Вас с успешным завершением важной политической кампании по выборам нового состава парламента и назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

Уверен, что взаимодействие Беларуси и Армении в различных областях будет развиваться и способствовать укреплению дружбы между нашими народами.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, счастья и успехов на ответственном государственном посту”.


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