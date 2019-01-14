Для достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны: глава МИД Арцаха

14 января состоялась ежегодная итоговая пресс-конференция министра иностранных дел Республики Арцах Масиса Маиляна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, представляя работу внешнеполитического ведомства за 2018 год, Масис Маилян, в частности, отметил, что МИД республики продолжал осуществлять свою деятельность в соответствии с приоритетными направлениями внешней политики страны, определенными в программе Президента Республики Арцах Бако Саакяна на 2017-2020 годы.

Представив результаты, достигнутые в процессе международного признания Арцаха, развития и укрепления децентрализованного сотрудничества, Масис Маилян напомнил, что 22 мая 2018 года городской совет австралийского города Райд единогласно принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах. Расширилась также география децентрализованного сотрудничества, охватив регион Ближнего Востока. В целом в течение 2018 года были установлены дружественные отношения между шестью городами Арцаха и иностранных государств.

В то же время были осуществлены последовательные шаги с целью придать практический характер отношениям, установленным в рамках децентрализованного сотрудничества. В частности, проведена работа по реализации практических программ в сфере образования, сельского хозяйства, туризма, созданию инфраструктур в различных общинах Арцаха. Были организованы также визиты в Арцах делегаций, возглавляемых мерами пяти зарубежных городов. На состоявшихся в рамках визита встречах обсуждались перспективы реализации совместных программ в различных сферах.

Масис Маилян представил также деятельность МИД в направлении развития и углубления международных связей Республики Арцах. Он подчеркнул важность расширения международного сотрудничества и обеспечения вовлеченности республики в международные процессы с точки зрения противодействия политике изоляции, проводимой Азербайджаном против Арцаха. Глава МИД отметил, что в 2018 году при содействии ведомства были организованы зарубежные визиты официальных делегаций Республики Арцах, а также визиты делегаций различных государств и международных структур в Арцах. В этом контексте глава МИД подчеркнул значимость состоявшегося в марте 2018 года первого политического визита в США делегации, возглавляемой Президентом Республики Бако Саакяном, с точки зрения представления в официальных и аналитических кругах Соединенных Штатов как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, существующих в Арцахе реалий, позиции Арцаха относительно политических процессов и региональных проблем.

Состоялись также зарубежные визиты на уровне руководителей различных министерств и ведомств Республики Арцах.

Внешнеполитическое ведомство содействовало развитию сотрудничества с различными странами в рамках парламентской дипломатии. Была подчеркнута важность визита председателя Национального Собрания Республики Арцах Ашота Гуляна во Францию, визитов арцахских депутатов в США, в страны Европы и Ближнего Востока. Также были организованы визиты в Арцах парламентских делегаций из Европейского Парламента, Кипра, Бельгии, Франции, а также Калифорнии.

Глава МИД Арцаха коснулся также процесса урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Масис Маилян отметил важность исключения перспективы войны и обеспечения стабильности в зоне конфликта. По его словам, власти Арцаха всегда оказывали содействие в проведении миссией ОБСЕ мониторинга режима прекращения огня на государственной границе между Арцахом и Азербайджаном и на линии соприкосновения вооруженных сил сторон, а также выступали за расширение офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышение его мониторинговых возможностей.

В то же время глава МИД подчеркнул необходимость реализации договоренностей относительно создания условий для поддержания стабильности на линии соприкосновения и продвижения переговорного процесса, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году. В этой связи министр отметил, что арцахская сторона в одностороннем порядке установила систему постоянного видеонаблюдения линии соприкосновения, которая может стать составной частью международного механизма контроля над режимом перемирия. Масис Маилян подчеркнул, что для обеспечения прогресса в переговорах и достижения окончательного урегулирования конфликта необходимо возвращение официального Степанакерта за стол переговоров в качестве полноценной стороны. В этом контексте он отметил важность того обстоятельства, что позиция Республики Армения по азербайджано-карабахскому урегулированию после смены власти стала более четкой, в частности, в вопросе необходимости восстановления полноценного трехстороннего формата переговоров, и эта позиция полностью совпадает с подходами властей Арцаха. Глава МИД подтвердил готовность властей Арцаха де-юре взять на себя свою долю ответственности за поддержание мира и стабильности в регионе.

Министр отметил также, что со стороны МИД была проведена последовательная работа по представлению в международных организациях позиции Республики Арцах относительно различных аспектов азербайджано-карабахского конфликта. В частности, в ООН, ОБСЕ, Совете Европе и других международных структурах в качестве официальных документов было распространено около десяти меморандумов МИД Арцаха и других документов.

В 2018 году впервые были подготовлены два добровольных доклада по реализации положений Международного пакта о гражданских и политических правах, к которой Республика Арцах присоединилась в одностороннем порядке 26 ноября 1992 года, а также по реализации в Арцахе целей устойчивого развития, изложенных в «Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года». Оба документа были направлены в соответствующие структуры ООН.

В ходе пресс-конференции Масис Маилян отметил также, что министерством и Постоянными представительствами Арцаха за рубежом осуществлена последовательная деятельность по повышению уровня информированности об Арцахе и донесению до международной общественности объективной информации об азербайджано-карабахском конфликте с использованием как имеющихся, так и новых ресурсов.

В 2018 году Арцах посетило 127 журналистов, представляющих примерно 45 зарубежных СМИ. Задействован новый официальный сайт МИД на армянском, русском и английском языках. Широко распространен также созданный в МИД Арцаха фильм «Арцах: история и конфликт», который рассчитан на зарубежную аудиторию и пока доступен на двух языках - русском и английском.

В 2018 году Постоянными представительствами Арцаха за рубежом организованы мероприятия, посвященные 30-летию Карабахского движения и тридцатой годовщине геноцида армян в Сумгаите. В рамках фестиваля «Дни Арцаха во Франции» продолжились также мероприятия в 12 французских городах, установивших дружественные отношения с городами Арцаха.

Одним из важных направлений внешней политики является укрепление связей с армянской диаспорой. Проведена работа по укреплению многосторонних связей с различными общинами и союзами диаспоры. Армянскими общинами было оказано содействие в реализации в Арцахе программ развития.

В заключение Масис Маилян подчеркнул, что в 2019 году внешнеполитическое ведомство Арцаха продолжит последовательную работу по международному признанию Республики Арцах, расширению и развитию международного сотрудничества, в том числе углублению внешних экономических связей, укреплению и расширению отношений с диаспорой, по доведению до международного сообщества достоверной информации об арцахских реалиях, укреплению положительного имиджа страны, а также по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта и восстановлению полноценного трехстороннего формата переговоров.