Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрит вопрос о политзаключенных в Азербайджане

B ходе пленарного заседания зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в четверг будет поднят вопрос об азербайджанском блогера Мехмана Гусейнова. Как передает Арменпресс, об этом агентству Turan сообщил докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах.