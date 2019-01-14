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Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрит вопрос о политзаключенных в Азербайджане


B ходе пленарного заседания зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге в четверг будет поднят вопрос об азербайджанском блогера Мехмана Гусейнова. Как передает Арменпресс, об этом агентству Turan сообщил докладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннах.




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