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Рассматривающий ходатайство об освобождении под залог Роберта Кочаряна судья отказался брать самоотвод


Судья Апелляционного суда Армении Артур Мкртчян, рассматривающий ходатайство об освобождении под залог третьего президента Армении Роберта Кочаряна, отказался брать самоотвод. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

“Суд мотивировал это тем, что связи судьи с адвокатом Арамом Орбеляном не настолько близки, чтобы смогли повлиять на беспристрастность”, - сказал Алумян.




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