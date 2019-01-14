Экс-министру обороны Армении Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по делу 1 марта. Об этом сказала в беседе с Арменпресс пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела 1 марта”, - сказала Хачатрян.

В интернете муссируются слухи о том, что экс-министру обороны Сейрану Оганяну предъявлено обвинение по статье 300.1 Уголовного кодекса Армении (свержение конституционного строя) в рамках дела 1 марта.

Сейран Оганян в 2008 году занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил.