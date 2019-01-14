Выборы заместителей председателя Национального Собрания Армении состоятся 15 января. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение было принято в конце заседания НС 14 января.

В НС Армении три фракции - “Мой шаг”, “Светлая Армения” и “Процветающая Армения”. Двух вице-спикеров выдвигает составляющая парламентское большинство фракция, а одного вице-спикера - оппозиция.

Фракция “Мой шаг” выдвинула кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян. Фракция “Процветающая Армения” - Ваге Энфиаджяна, а “Светлая Армения” - Мане Тандилян.

Фракция “Мой шаг” заявила, что поддержит кандидата от фракции “Процветающая Армения”.