Католикос Всех Армян поздравил Никола Пашиняна

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин Второй направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый господин премьер-министр,

Из Первопрестольного Святого Эчмиадзина направляем Наше Патриаршее благословение и поздравления Вам по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Политические развития в нашей стране в 2018 году были решены путем внеочередных парламентских выборов, в результате которых наш народ выразил свое большое доверие Вам и возглавляемой Вами политической силе.

Сегодня вы вновь вступаете в ответственную должность премьер-министра Республики Армения, чтобы решить стоящие перед нашей страной проблемы и реализовать надежды и ожидания нашего народа на светлое будущее.

От всего сердца желаем, чтобы Всемогущий Господь помог Вам и ниспослал успехов в Вашей высокой и ответственной миссии во благо необратимого прогресса нашей родины и благополучия нашего народа.

”.