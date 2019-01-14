Мэй: соглашение по Brexit находится под угрозой из-за опасений британских депутатов

Соглашение по условиям Brexit находится под угрозой из-за опасений депутатов Палаты общин парламента Великобритании по поводу статуса границы на острове Ирландия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй написала в ответном письме председателю Евросовета Дональду Туску и президенту Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. Документ опубликован в понедельник канцелярией главы британского правительства.

"Соглашение находится под угрозой, поскольку у парламента существуют опасения относительно того, каким образом мы обеспечим выполнение наших обязательств в вопросе границы Северной Ирландии с Республикой Ирландия", - написала она.

Согласно положениям сделки по Brexit, входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия останется в европейском едином рынке и таможенном союзе ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок. По мнению противников этой идеи, это приведет к нарушению целостности государства.

Евросовет и Еврокомиссия опубликовали в понедельник письмо премьеру Великобритании с разъяснениями по соглашению о Brexit в преддверии намеченного на 15 января голосования по этому документу в британском парламенте. В открытом письме Туск и Юнкер не дали Мэй никаких юридических гарантий, а лишь развернуто разъяснили подходы Брюсселя к главной нерешенной проблеме соглашения - режиму контроля границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.