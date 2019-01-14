Мэр Еревана призвал водителей не ездить на летних шинах

Работы по уборке снега начались в административных районах Еревана вечером 13 января, как только начался снег.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в ходе очередного рабочего совещания мэру Айку Марутяну было доложено, что после завершения снегопада работы по уборке снега продолжаются на второстепенных улицах, тротуарах и во дворах. Дав удовлетворительную оценку работам, проделанным ночью в этом направлении, мэр выразил благодарность ответственным лицам. Айк Марутян коснулся также проблем, связанных с уборкой снега и уличным движением, возникших в основном по причине водителей, ездящих без зимних шин.

«Я гулял всю ночь по городу и знаком с возникшими проблемами. Я лично побывал также на проспекте Мясникяна, где следил за работой транспорта. Автомобили с зимними шинами нормально передвигались, чего нельзя сказать о машинах с летними шинами. В результате вся улица была перекрыта, а наша техника не смогла нормально добраться до нужного места. Я прошу наших жителей, призываю и требую - смените шины на своих машинах. Нельзя зимой ездить на летних шинах»,-подчеркнул мэр столицы.

Мэр Марутян призвал также представителей дорожной полиции предпринять шаги для проведения соответствующих проверок.

В столице продолжается контроль за исключением случаев незаконной уличной торговли, и ведутся разъяснительные работы среди граждан. Ответственные лица мэрии приняли граждан, занимающихся уличной торговлей, выслушали их проблемы и замечания. Были представлены предложения по созданию новых мини-маркетов. Мэру было доложено, что все предложения граждан будут рассмотрены, и при необходимости, мэрия окажет соответствующее содействие.

Относительно работ, осуществляемых в рамках международных кредитных программ, мэру столицы было доложено, что они ведутся согласно установленному графику. В частности уже завершено строительство дорожного участка Давташен-Аштарак. В рамках программы по модернизации городского освещения подписан также договор на поставку и монтаж светодиодной системы освещения (LED). В соответствии с установленным графиком продолжаются работы, реализуемые в рамках программы по повышению энергоэффективности в Ереване. В результате в 29 муниципальных детских садах будет проведен капитальный ремонт, а в 118 будут приняты меры по повышению энергоэффективности.