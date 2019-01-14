Премьер-министр Швеции направил поздравительное послание Николу Пашиняну
17:43, 14 Январь, 2019
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен направил поздравительное послание Никола Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании премьер-министра Швеции, в частности, говорится: “От имени правительства Швеции хочу поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра Республики Армения.Швеция выступает за процесс реформ в Армении и ожидает дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках Восточного партнерства. Новое Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС углубит наши отношения и даст конкретные результаты для народов Армении и Европейского Союза”.