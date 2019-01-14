Суд в Южной Корее постановил, что власти страны и компания-владелец судна должны выплатить компенсацию выжившим в катастрофе с паромом "Севоль" 2014 года и их семьям. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на постановление суда.

Как сообщает агентство, 76 человек - 20 из числа выживших (16 школьников и четыре взрослых пассажира) и их семьи - в сентябре 2015 года подали в суд на правительство и компанию владельца парома "Севоль" "Чонхэчжин". Они заявили, что не могут принять тот факт, что правительство определило размер компенсаций в то время, как "правда об инциденте остается невыясненной".

Главный судья филиала суда первой инстанции города Сувон в Ансане Сун Чжу Чхоль вынес решение в пользу истцов и обязал ответчиков выплатить компенсацию размером 80 миллионов вон (более 71 тысячи долларов) каждому выжившему и от 2 до 32 миллионов вон (примерно от 2 до 28 тысяч долларов) членам их семей.

Пассажирский паром "Севоль" затонул 16 апреля 2014 года. Жертвами одной из самых крупных трагедий в современной южнокорейской истории стали 295 человек, 250 из которых — школьники от 15 до 19 лет. Тела девяти человек не найдены до сих пор. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек, спасти удалось 172. Операция по поиску пропавших без вести при крушении парома была остановлена в ноябре 2014 года в связи со сложностью ее проведения.