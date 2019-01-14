Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-19

ЕРЕВАН, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 января, курс доллара США вырос на 0.43 драмa и составил 486.41 драм. Курс евро сократился на 2.23 драмa и составил 557.52 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.23 драм. Курс британского фунта вырос на 4.49 драмa и составил 624.21 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 28.27 драмa и составила 20157.17 драм. Цена серебра сократилась на 0.17 драмa и составила 245.21 драм. Цена платины выросла на 26.99 драмa и составила 12854.8 драм.