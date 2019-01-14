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Азиатские индексы - 14-01-19


ТОКИО, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 20359.70 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1529.73 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 2535.77 пункта, а HANG SENG снизился на 1.38% и составил 26298.33 пункта.




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