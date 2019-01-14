Ученые нашли способ лечения смертельно опасных форм рака
Ученые из Базельского университета обнаружили средство, предотвращающее образование метастазов при раке груди. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Medicalxpress.
Отмечается, что метастазирование является причиной более 90 процентов смертей, связанных с онкологией. При этом если поражаются жизненно важные органы, спасти человека уже невозможно.
Специалисты провели масштабные испытания 2486 соединений и определили их влияние на циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК). Под воздействие механизмов эпигенетического контроля эти клетки становятся похожими на стволовые, что способствует их закреплению в тканях и дальнейшему делению. В результате образуются кластеры, которые в дальнейшем приводят к появлению вторичных опухолей.
В ходе исследования был обнаружен ингибитор Na +/K + ATPase, который препятствует этому процессу. Он "разбивает" кластеры на отдельные клетки и отключает эпигенетическую регуляцию.
"Мы пытались найти такой подход к борьбе с раком, который бы отличался от общепринятых. В итоге мы обнаружили препарат, который не убивает раковые клетки, а препятствует их соединению", — заключил руководитель исследовательской группы Никола Ацето.