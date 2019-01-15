Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

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Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 15-го января, состоится очередное заседание НС Армении.

Президент Республики Армения Армен Саркисян 14-го января прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты. Президент Республики Армения Армен Саркисян одновременно примет участие в форуме «Неделя устойчивости Абу Даби» (Abu Dhabi Sustainability Week).

В рамках официального визита Президент Республики проведёт встречи с высшим руководством Объединённых Арабских Эмиратов. В фокусе обсуждений будут текущие и перспективные вопросы, касающиеся повестки развития взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Республики в Абу Даби примет участие в крупнейшем международном форуме «Неделя устойчивости Абу Даби», на одном из заседаний которого выступит в качестве главного спикера.

В мэрии Еревана сегодня, 15-го января, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана.

Сегодня, 15-го января, состоится пресс-конференция начальника управления охраны природы мэрии Еревана Хачика Акопяна, члена Совета старейшин Еревана Карена Анташяна и доктора биологических наук, профессора Гоар Оганезовой.

Сегодня, 15-го января, состоится пресс-конференция посла Армана Навасардяна.

В Союзе искусств “Нарекаци” сегодня, 15-го января, состоится презентация армянского перевода комикса аргентинского художника-карикатуриста Кино (Хоакин Сальвадор Лавадо) “Мафальда и друзья”.

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