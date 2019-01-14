Британский министр: экономика страны останется жизнеспособной после Brexit без сделки

Британская экономика останется жизнеспособной после выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве, хотя и пострадает в случае реализации данного сценария. Как передает Арменпресс, об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил в понедельник министр внешней торговли Лиам Фокс.

"Я не считаю выход без сделки национальным суицидом. Я думаю, что ее отсутствие навредило бы нашей экономике, но я считаю, что она жизнеспособна. На мой взгляд, нет [сценария] Brexit, который является катастрофой, от которой мы не смогли бы оправиться", - сказал он.

При этом Фокс подчеркнул, что правительство Соединенного Королевства хочет избежать выхода из ЕС без сделки, однако подготовится к подобному развитию событий на случай, если Палата общин британского парламента отвергнет достигнутое ранее соглашение по условиям Brexit между Лондоном и Брюсселем. "Это [выход без сделки] стало бы политикой по умолчанию", - добавил министр.