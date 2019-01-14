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В тюрьмах Азербайджана голодовку проводят 10 политзаключенных


B тюрьмах Азербайджана голодовку помимо блогера Мехмана Гусейнова проводят еще 9 политзаключенных. Как передает Арменпресс, об этом агентству Turan заявил координатор Центра защиты политзаключенных Азербайджана Огтай Гюльалыев.

Таким образом они выражают солидарность с Мехманом и требуют освобождения всех остальных политзаключенных, добавил правозащитник.

По его словам, есть сведения о давлении в тюрьмах на участников акции.Тем не менее, к акции намерены присоединиться и других политзаключенные.

Среди тех, кто помимо блогера Гусейнова проводит голодовку в тюрьме: Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Эльчин Исмаиллы, Ахсан Нурузаде, Гияс Ибрагимов, Рашад Рамазанов, Фикрет Фаразмаоглу и Азад Гасанов, сказал правозащитник.

B то же время, глава отдела общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана Мехман Садыгов заявил, что в учреждения по отбыванию наказания никто голодовку не проводит.




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