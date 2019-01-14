Ким Кардашьян показала бриллиантовые зубы за 150 тысяч долларов
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам новые бриллиантовые грилзы (декоративные накладки на зубы). Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Точно такие же украшения носит американский хип-хоп-исполнитель Лил Уэйн. По информации сайта группы клиник Naperville Dental Specialists, стоимость подобных грилзов составляет более 150 тысяч долларов (около 10,5 миллиона рублей).
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
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