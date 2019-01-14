Семья Маргариты Тереховой просит о финансовой помощи в лечении артистки

Актрисе Маргарите Тереховой требуется круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства, семья просит о финансовой поддержке в ее лечении. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов.

Народная артистка Маргарита Терехова известна по ролям в картинах "Бегущая по волнам" Павла Любимова, "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова, "Зеркало" Андрея Тарковского и других. Долгое время актриса страдает от болезни Альцгеймера.

"Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы", - говорится в сообщении.