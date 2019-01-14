МИД Ирана указал на неспособность ЕС запустить механизм обхода антииранских санкций

Европейские страны не обладают необходимой инфраструктурой для запуска механизма финансовых расчетов, призванного заменить систему SWIFT и обойти санкции США против Тегерана. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"По нашему мнению, европейцы хотели бы завершить работу над механизмом, но этот процесс сильно затянулся. Европа продемонстрировала, что не обладает необходимой инфраструктурой в количестве, достаточном для запуска этого финансового канала", - приводит агентствоTasnim слова Гасеми. Он добавил, что "ЕС постоянно находится под давлением со стороны США".

По словам дипломата, "американцы делают все, чтобы помешать такому сотрудничеству". "Разумеется, мы недовольны и напомнили европейцам, что продолжаем работать по альтернативным направлениям. Они слишком долго работают над механизмом, и мы видим их неспособность решить вопрос", - отметил он.