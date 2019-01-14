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Армен Папикян назначен руководителем миссии Армении в ОБСЕ


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Папикяна руководителем миссии Армении в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на должность постоянного представителя РА в офисе ООН в Вене и других международных организациях. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе президента Армении.

“Основываясь на предложении премьер-министра – согласно пункту часи 1 статьи 132 Конституции, назначить Армена Папикяна руководителем миссии Армении в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, на должность постоянного представителя РА в офисе ООН в Вене и других международных организациях”, - говорится в указе президента РА.


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