Председатель НС Арцаха поздравил Арарата Мирзояна с избранием председателем НС Республики Армения

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян поздравил Арарата Мирзояна с избранием председателем НС Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в послании говорится:

“Многоуважаемый г-н Мирзоян, примите мои искренние поздравления в связи с избранием Председателем НС РА. За свою вековую деятельность парламент Армении постоянно являлся как одним из основных институтов укрепления государственности на Матери-Родине, так и уникальной структурой для обсуждения и определения важных для всего армянства общенациональных целей. Уверен, общественно-политическая активная вовлеченность и опыт парламентской работы посодействуют успеху Вашей деятельности на высоком посту Председателя НС – в интересах обеспечения безопасности и стабильности родины и процветания народа Армении.

Сформировавшиеся между двумя армянскими парламентами особо дружественные и теплые отношения – надежная основа для продолжения взаимосотрудничества и придания ему нового качества. Убежден, благодаря нашим совместным усилиям сохраним имеющиеся традиции и сделаем еще более плодотворным и гармоничным налаженное сотрудничество.

От имени НС Республики Арцах еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья и успехов на ответственной государственной должности”․