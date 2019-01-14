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В Цахкадзоре будет проведен турнир “Волейбол на снегу”


В Цахкадзоре будет проведен турнир “Волейбол на снегу”, в котором примут участие также представители соседних стран.

По сообщению «Арменпресс», в цахкадзорском турнире примут участие по 12 команд в женских и мужских соревнованиях. Победители проводящегося в Армении турнира получат путевки для участия в первенстве Европы в 2020 году.

Турнир начнется 18-го января и закончится 20-го января.


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