Авет Адонц отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании
Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Авета Адонца с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.
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