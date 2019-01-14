Авет Адонц отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Авета Адонца с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.