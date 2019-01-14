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Авет Адонц отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании


Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Авета Адонца с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Армения в Королевстве Испании. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении.




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