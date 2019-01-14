Голливудский сценарист Аарон Соркин считает, что картина "Социальная сеть" (The Social Network, 2010), за работу над которой он удостоился премии "Оскар", должна получить продолжение. Об этом он рассказал в интервью, отрывок которого был размещен в пятницу в Twitter агентства Associated Press.

Соркин отметил, что с момента, на котором закончился фильм, "произошло много интересных и драматических событий". "Я знаю о [социальной сети] Facebook в 2015 году гораздо больше, чем в 2018 году. Но мне известно достаточно, чтобы знать, что должен быть сиквел", - сообщил он в интервью AP.

По словам сценариста, в создании продолжения киноленты заинтересован и продюсер "Социальной сети" Скотт Рудин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Фильм "Социальная сеть" повествует о жизни создателя Facebook Марка Цукерберга. Лента удостоилась наград "Оскар" и "Золотой глобус".