У фильма "Социальная сеть" может появиться продолжение
Голливудский сценарист Аарон Соркин считает, что картина "Социальная сеть" (The Social Network, 2010), за работу над которой он удостоился премии "Оскар", должна получить продолжение. Об этом он рассказал в интервью, отрывок которого был размещен в пятницу в Twitter агентства Associated Press.
Соркин отметил, что с момента, на котором закончился фильм, "произошло много интересных и драматических событий". "Я знаю о [социальной сети] Facebook в 2015 году гораздо больше, чем в 2018 году. Но мне известно достаточно, чтобы знать, что должен быть сиквел", - сообщил он в интервью AP.
По словам сценариста, в создании продолжения киноленты заинтересован и продюсер "Социальной сети" Скотт Рудин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Фильм "Социальная сеть" повествует о жизни создателя Facebook Марка Цукерберга. Лента удостоилась наград "Оскар" и "Золотой глобус".