СМИ: ЕС направит кабмину Британии письмо с разъяснением позиции по ирландской границе

Евросоюз направит в понедельник правительству Великобритании письмо, разъясняющее пункт об ирландской границе в проекте соглашения по Brexit. Об этом сообщил ирландский национальный телеканал RTI со ссылкой на неназванные источники в общеевропейских структурах.

Письмо будет содержать "серию пояснений" по так называемому бэкстопу, гарантирующему режим открытой границы между севером и югом Ирландии за счет сохранения Ольстера в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке после Brexit. "Это не является скрытой попыткой ЕС аннексировать Северную Ирландию", - приводит телеканал слова источника в Брюсселе. Как сообщается, в этом документе также будет подчеркнуто, что "положение, касающееся ирландской границы, не подлежит пересмотру",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее, как напоминает издание, Лондон говорил о необходимости выработки дополнительного "юридически обязывающего" положения, помимо самого соглашения о Brexit, которое обязало бы Евросоюз приложить усилия для ликвидации "бэкстопа" в течение года после начала его действия. В самом тексте соглашения речь идет о том, что "бэкстоп" будет действовать до того момента, пока Евросоюз и Великобритания не договорятся об ином способе обеспечения "прозрачной" границы в Ирландии.