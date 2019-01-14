Фото яйца стало самым популярным постом в инстаграме

Самым популярным постом в инстаграме в начале января стало фото обыкновенного куриного яйца; на данный момент у снимка, опубликованного 4 января, набралось больше 25,5 млн лайков, пишет New York Times.

Об авторе публикации ничего неизвестно, фото яйца - единственный пост в его аккаунте. Как сказано в подписи к фото, его целью было побить предыдущий рекорд, установленный американской моделью Кайли Дженнер: почти год назад она опубликовала фото своей новорожденной дочери, которое к настоящему моменту набрало 18 млн лайков,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом у Дженнер - 123 млн подписчиков, а у аккаунта яйца-рекордсмена - 2,6 млн.