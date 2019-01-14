В Иране 15 человек погибли при крушении грузового самолета

Тела всех 15 погибших извлечены из-под обломков грузового самолета армии Ирана, потерпевшего крушение неподалеку от Тегерана, среди 16 находившихся на борту есть один выживший, подтвердила организация судебной медицины Ирана.

"Из 16 членов экипажа самолета один человек выжил, 15 погибли", - сообщил представитель организации Мехрдад Али Бахши, отметив, что тела были доставлены в организацию судебной медицины провинции Альборз, где произошло крушение,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что личности 10 из 15 погибших удалось установить.