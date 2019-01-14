Министерство образования и науки объявило конкурс видеоматериалов на тему кибербезопасности

В рамках предстоящей в феврале недели “Безопасный интернет”, Министерство образования и науки объявило среди школьников и молодежи конкурс видеоматериалов на тему кибербезопасности.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и науки, лучшие 3-5 видеоматериалов будут удостоены символических премий. Желающие принять участие в конкурсе должны представить ссылки на свои видеоматериалы до 28 января, на адрес [email protected].

Тема должна быть связана с кибербезопасностью – от защиты индивидуальных данных до борьбы с киберпреследованием детей (cyber bullying). Наилучшие видеоматериалы будут показаны в школах, а также будут выставлены на официаьлном сайте и фейсбук-страничке Министерства образования и науки.

В конкурсной комиссии представлены представители Министерства образования и науки и специалисты по кибербезопасности.