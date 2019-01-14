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МИД Ирана советует гражданам воздержаться от поездки в Грузию из-за распространения вируса H1N1


Министерство иностранных дел Ирана советует своим гражданам воздержаться от поездок в Грузию, если в этом нет необходимости. Причиной называется вирус H1N1.

По данным иранского информационного агентства IRNA, внешнеполитические ведомство страны распространило заявление по этому вопросу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Агентство указывает, что из-за вируса в Грузии приостановлен учебный процесс.

 

 

 




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