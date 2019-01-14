Драма "Рома" (Roma) мексиканского режиссера Альфонса Куарона была удостоена в воскресенье премии Critics' Choice Movie Awards в номинации "Лучший фильм". 24-я по счету ежегодная церемония награждения состоялась в городе Санта-Моника (штат Калифорния), трансляцию вел телеканал The CW.

Картина повествует о драматической судьбе мексиканской семьи в 1970-х годах. Куарон также получил награду Critics' Choice как лучший режиссер. Лента "Рома" 6 января одержала двойную победу на 76-й церемонии вручения премии "Золотой глобус". Она получила награду в категории "Лучший иностранный фильм", а Куарон за работу над ней также выиграл в номинации "Лучший режиссер".

Премию Critics' Choice в номинации "Лучшая актриса" разделили Гленн Клоуз и певица Леди Гага. Клоуз исполнила роль супруги известного нью-йоркского литератора в фильме шведского режиссера Бьёрна Рунге "Жена" (The Wife, 2017). Леди Гага сыграла в мелодраме "Звезда родилась", повествующей о любви популярного исполнителя в стиле кантри и начинающей певицы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Победу в категории "Лучший актер" присудили Кристиану Бэйлу за роль в картине "Власть". В фильме рассказывается об американском политике Дике Чейни, который в 2001-2009 годах занимал пост вице-президента США в администрации Джорджа Буша - младшего. Роль Чейни и исполнил Бэйл, а экс-президента сыграл обладатель "Оскара" Сэм Рокуэлл.

Премию Critics' Choice в номинации "Лучший актер второго плана" получил американец Махершала Али за роль в картине "Зеленая книга". Лучшей актрисой второго плана кинокритики США и Канады признали американку Реджину Кинг за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить".

Премия Critics' Choice присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. Это профессиональное объединение состоит примерно из 250 человек и считается крупнейшей организацией такого рода в Северной Америке.